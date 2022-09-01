دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي رافيل ماغانوف، رئيس شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل"، مصرعه بعد "سقوطه من نافذة مستشفى" في موسكو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية، الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر قوله إن "الرجل سقط من نافذة الطابق السادس وتوفي متأثرا بجروحه".

وأكدت شركة لوك أويل وفاة رئيسها، الخميس، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت. وقالت شركة "لوك أويل" إن ماغانوف "وافته المنية بعد إصابته بمرض خطير" ولم تشر إلى السقوط. وأضافت: "ماغانوف ساهم بشكل كبير في تطوير ليس فقط الشركة، ولكن قطاع النفط والغاز الروسي بأكمله".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصدر في قوات إنفاذ القانون قوله، الخميس، إن ماغانوف "انتحر على الأرجح". وأضاف المصدر أن "سلطات التحقيق تعمل على الفور لمعرفة أسباب الحادث".

وشهدت روسيا من أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي مصرع 5 من رجال الأعمال الروس البارزين بحوادث انتحار.

وتصدرت شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط وغاز في روسيا، عناوين الصحف في مارس/آذار الماضي، عندما دعت إلى إنهاء "النزاع المسلح" في أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".

وقال مجلس إدارة الشركة في بيان للمساهمين والموظفين والعملاء في ذلك الوقت: "نعرب عن تعاطفنا الصادق مع جميع الضحايا الذين تضرروا من هذه المأساة". وأضاف: "إننا نؤيد بشدة وقف إطلاق نار دائم وتسوية المشاكل من خلال المفاوضات الجادة والدبلوماسية".

وتنتج الشركة أكثر من 2% من النفط الخام في العالم ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص.