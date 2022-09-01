الكرملين يعلن سبب عدم قدرة بوتين على حضور جنازة غورباتشوف

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من زوجته وثورة ملابسها لنزع فتيل أخطر أزمة.. ما قد لا تعلمه عن ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي
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من زوجته وثورة ملابسها لنزع فتيل أخطر أزمة.. ما قد لا تعلمه عن ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع حضور جنازة ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي، المقررة السبت المقبل.

وأوضح بيسكوف سبب عدم قدرة بوتين على حضور جنازة غورباتشوف، قائلا إن "جدول عمل الرئيس بوتين لن يسمح له بالمشاركة في حفل وداع غورباتشوف في 3 سبتمبر"، مضيفًا أن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، ووضع الزهور على التابوت.

ومن المقرر أن تقام مراسم وداع غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو، تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ"مقبرة العظماء"، بالعاصمة الروسية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين إنه "ستكون هناك عناصر من جنازة رسمية"، مضيفا: "سيكون هناك حرس شرف، وسينظم حفل وداع". وتابع بيسكوف، دون تقديم تفسير أو تفاصيل حول كيفية اختلاف ذلك عن الجنازات الرسمية العادية، قائلا: "ستساعد الدولة في التنظيم".

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