دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من محاولة إطلاق النار لاغتيال نائب رئيس الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

ويُظهر مقطع فيديو للواقعة نائب الرئيس تبتسم وهي تسير بجوار حشد من الناس. ثم اندفع رجل من الحشد إلى الأمام، مشهرا مسدسه إلى وجه فرنانديز دي كيرشنر وحاول على ما يبدو إطلاق النار، لكن لم يتم إطلاق الرصاص من المسدس قبل أن تتراجع إلى الوراء دون أن تصاب بأذى.

واعتُقل المهاجم بعد ثوان من الفوضى والاضطراب، لتعرّف وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية الرجل بأنه مواطن برازيلي، وقامت لاحقًا بكشف هويته وأن اسمه هو فرناندو أندريه ساباغ مونتيل.

وأكدت وزارة الأمن الأرجنتينية أن السلاح المستخدم في الحادث كان من عيار 0.380 وكان ملقما بالرصاص.