(CNN)-- قالت روسيا إن الولايات المتحدة لم تصدر أي تأشيرات لـ56 عضوا من الوفد المرافق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيحضر جلسة الجمعية العامة رفيعة المستوى التي ستعقد في نيويورك، والذي يضم أيضا صحفيين روس.

وطلبت روسيا، في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها شبكة CNN، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصال بالحكومة الأمريكية والحصول على الموافقات.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سجلات التأشيرات "سرية بموجب قانون الولايات المتحدة لذلك، لا يمكننا التعليق على الحالات الفردية"، وأضاف: "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".

وتابع: "نقوم بالتعامل مع مئات التأشيرات كل عام لمندوبي روسيا لحضور فعاليات الأمم المتحدة، ولضمان حدوث ذلك في الوقت المناسب، نذكّر البعثة الروسية مرارا وتكرارا لدى الأمم المتحدة، كما نفعل مع جميع بعثات الأمم المتحدة الأخرى، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسلم الطلبات في أقرب وقت ممكن".

وذكر: "هذا مهم بشكل خاص بسبب الإجراءات الروسية غير المبررة ضد سفارتنا في روسيا، بما في ذلك الإنهاء القسري للموظفين المحليين وغيرهم من دول أخرى، مما حد بشدة من موظفينا وبالتالي قدرتنا على معالجة التأشيرات" .

ووصفت روسيا في الخطاب الوضع بأنه "مقلق"، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "الولايات المتحدة لم توافق على تأشيرات دخول للروس لحضور حدثين للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة".