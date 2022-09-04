سفير أمريكا لدى روسيا يترك منصبه.. والسفارة تصدر بيانا

(CNN)-- أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، يوم الأحد، أن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان ترك منصبه.

وقالت السفارة، في بيان، إن "سوليفان اختتم عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو، لأنه سيتقاعد".

وأضافت: "تم تعيين السفير سوليفان في ديسمبر/ كانون الأول 2019 وعمل سفيرا لما يقرب من 3 سنوات، وبعد مغادرته، سيتقاعد لينهى مسيرة مهنية امتدت إلى 4 عقود وشملت 5 رؤساء للولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب عليا في وزارات العدل والدفاع والتجارة وكذلك مساعدا لوزير الخارجية."

وتابعت السفارة أن "إليزابيث رود ستتولى مهام منصب القائم بالأعمال حتى وصول خليفة السفير".

ويغادر سوليفان موسكو وسط فترة من التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا لم تشهدها منذ عقود، وكان يشرف على السفارة الأمريكية التي واجهت قيودا متزايدة فرضتها الحكومة الروسية.