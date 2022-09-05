أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان (داعش خراسان)، الاثنين، في بيان، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مدخل السفارة الروسية في كابول.

وسمى "داعش خراسان"، في بيانه، المهاجم بـ"وقاص المهاجر"، وقال التنظيم إنه "فجر سترته الناسفة وسط حشد من الموظفين الروس وعدة جواسيس ومتعاقدين، بالإضافة إلى عناصر من طالبان كانوا يحرسون المكان".

ولم تتمكن CNN التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الادعاء.

كما زعم "داعش خراسان" أن الانفجار أسفر عن مقتل وجرح حوالي 25 شخصًا "من بينهم موظفان روسيان".

وقالت لجنة التحقيق إن اثنين من موظفي السفارة قتلا في انفجار قنبلة بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية للبلاد في العاصمة الأفغانية كابول، وأضافت أن القتيلين هما السكرتير الثاني للسفارة وحارس أمن.

وقال مصدر أمني أفغاني، لشبكة CNN إن 6 أشخاص على الأقل، بينهم موظفان بالسفارة الروسية، قتلوا في تفجير قرب السفارة الروسية في كابول.