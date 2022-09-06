روسيا تمنع دخول شون بن وبن ستيلر إلى أراضيها

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، فرض عقوبات على 25 أمريكيا بينهم نواب في الكونغرس ورجال أعمال وشخصيات ثقافية مثل الممثلان شون بين وبن ستيلر حيث سيتم منعهم من دخول أراضيها بشكل دائم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إن هذه العقوبات "ردا على العقوبات المتزايدة باستمرار من قبل الإدارة الأمريكية ضد المواطنين الروس"، مضيفة أنها "تعمل بمبدأ المعاملة بالمثل وتحظر بدورها المواطنين الأمريكيين".

ومن بين الشخصيات الأمريكية الخاضعة للعقوبات نواب في الكونغرس من الحزب الديمقراطي مثل مارك كيلي وكريستين سنيما وكذلك نواب من الحزب الجمهوري كيفن كريمر ومايك راوندز وريتشارد سكوت وباتريك تومي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "الأعمال العدائية للسلطات الأمريكية، التي تستمر في اتباع نهج معاد للروس وتدمير العلاقات الثنائية وتصعيد المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة، سيستمر رفضها بحزم".