أوكرانيا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

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(CNN)-- فرضت الحكومة الأوكرانية عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية، وكانت ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا من بين الأسماء المذكورة في قائمة العقوبات الجديدة التي تضم 99 فردا و 178 كيانا.

وطالت العقوبات الأوكرانية الاتحاد الروسي للشركات الصناعية ومسؤولين في البنوك الوطنية لروسيا وبيلاروسيا.

وأشارت أوكرانيا إلى أنه من الآن فصاعدا، ستتماثل مع أولئك الذين يتم معاقبتهم أيضًا من قبل الدول الشريكة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، في وقت سابق من هذا العام، عقوبات ضد الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأوكرانية الجديدة.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية وقتها إن الولايات المتحدة "من خلال استهداف ابنتي بوتين بالعقوبات، تأمل في تجميد أي أصول قد يخفيها الرئيس الروسي لديهما"، دون أن يذكر بالتفصيل أي أصول لبوتين يمكن أن تكون مختبئة مع ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا.