واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أزيح النقاب عن صور الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في البيت الأبيض خلال حفل الأربعاء، في أول زيارة مشتركة لهما إلى المبنى منذ مغادرتهما في عام 2017.

ورسم صورة الرئيس أوباما الفنان روبرت مكوردي في حين رسم صورة ميشيل أوباما الفنان شارون سبرونغ.

وشكلت عودة أوباما إلى البيت الأبيض لحظة نادرة للقاء الإدارات الحالية والسابقة ونظرة على إرث رئاسي في الغرفة ذاتها حيث منح الرئيس أوباما نائب الرئيس آنذاك جو بايدن ميدالية الحرية الرئاسية في عام 2017.

وذكرت الجمعية التاريخية للبيت الأبيض أنها في "المراحل الأولى" من عمليات تصوير الرئيس السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.