لقطات لم يشاهدها الناس من قبل للملكة إليزابيث مع خيول السباق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، في اتصال مع رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، عن أمنياته بالشفاء للملكة إليزابيث، وذلك بعدما أعلن قصر باكنغهام أن أطباء الملكة "قلقون" بشأن صحتها وأوصوا بأن تبقى تحت الإشراف الطبي.

وقال مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: "لقد تم إبلاغ الرئيس، بالطبع، وسيتم إطلاعه على التطورات على مدار اليوم حول الأخبار المقلقة من المملكة المتحدة".

وأضاف كيربي: "أفكاره وأفكار السيدة الأولى كلها وبشكل كامل مع الملكة وعائلتها". وتابع بالقول إن بايدن نقل تمنياته بشفاء الملكة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، التي كانت تشارك في مؤتمر عن أوكرانيا مع حلفاء وشركاء عبر الفيديوكونفرانس.

وكان قصر باكنغهام قد أصدر بيانا أعلن فيه أن أطباء الملكة أعربوا عن قلقهم بشأن صحة الملكة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد العائلة المالكة بالقدوم إلى اسكتلندا حيث تقيم الملكة حاليا.