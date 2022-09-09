بوتين ينعى الملكة إليزابيث الثانية: تمتعت بالحب والاحترام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، لملك بريطانيا تشارلز الثالث، عن تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال بوتين، في بيان، إن الملكة إليزابيث الثانية "تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي"، وأضاف: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة".

وخاطب الرئيس الروسي، الملك تشارلز الثالث: "أتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها"، وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأفراد العائلة الملكية وجميع شعب بريطانيا العظمى".

يذكر أن قصر باكنغهام أعلن، في وقت سابق الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز الـ96 عاما، وسارع قادة العالم لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب البريطاني.