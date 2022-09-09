(CNN)-- صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة مرتبطون بحكومة كوريا الشمالية من شركة ألعاب فيديو في مارس/ آذار، وفقا لشركة Chainalysis الأمريكية التي قالت إنها عملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادة الأموال المسروقة.

وتعد عملية المصادرة أحدث مثال على استراتيجية أكثر صرامة من السلطات الأمريكية لاستعادة بعض من مئات الملايين من الدولارات التي يُزعم أن قراصنة بيونغ يانغ سرقوها من شركات العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، وهي الأموال التي يخشى المسؤولون الأمريكيون أنها تُستخدم في تمويل برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

ويعتبر مبلغ 30 مليون دولار الذي تم استرداده مجرد جزء بسيط من ما يعادل 600 مليون دولار قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قراصنة كوريا الشمالية سرقوا في الأصل من شركة Sky Mavis ، التي تصنع لعبة فيديو شهيرة تتيح للمستخدمين كسب المال الرقمي.

وقالت إرين بلانت، كبيرة مديري التحقيقات في شركة Chainalysisإن عملية المصادرة تعتبر تقدما كبيرا في إنفاذ القانون، حيث يحاول المحققون بنشاط استعادة بعض المسروقات المتبقية.

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية على طلب شبكة CNN للتعليق، وكذلك لم تستجب شركة Sky Mavis .

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد عن المصادرة.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد سرق قراصنة مدعومون من الحكومة الكورية الشمالية ما يعادل مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة من خلال قرصنة بورصات العملات المشفرة.

ووجد تحقيق أجرته شبكة CNN مؤخرا أن عملاء كوريين شماليين ينتحلون صفة جنسيات أخرى حاولوا الحصول على وظائف في شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة وخارجها.

وهذا النشاط، كما حذر المسؤولون الأمريكيون، هو جزء من محاولة لكسب "تدفق من الإيرادات يساعد في تمويل الأولويات الاقتصادية والأمنية القصوى" للنظام الكوري الشمالي، بما في ذلك برامج الأسلحة.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، استخدم قراصنة كوريا الشمالية أيضا برامج الفدية، وهي برامج ضارة لأجهزة الكمبيوتر لاستهداف مقدمي الخدمات الطبية في كانساس وكولورادو، بهدف الابتزاز.

وقالت نائب المدعي العام ليزا موناكو في يوليو/ تموز إنه تم استرداد نصف مليون دولار ابتزها الكوريون الشماليون في تلك القضايا.

وبالنسبة للمحققين، يعد الوقت الذي يلي الاختراق مباشرة أمرًا بالغ الأهمية في محاولة استرداد الأموال التي يتم غسلها من خلال حسابات العملة المشفرة.

وواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي مناشدة الضحايا لمشاركة المعلومات حول هذه الحسابات بعد وقت قصير من اكتشاف الاختراق لزيادة فرص استرداد الأموال المسروقة.

وصادر مسؤولو وزارة العدل الأمريكية في يونيو/ حزيران 2021 ما يقرب من نصف مبلغ الفدية المقدرة بـ 4.4 مليون دولار الذي دفعه خط أنابيب كولونيال، الذي يوفر ما يقرب من 45 ٪ من الوقود المستهلك في الساحل الشرقي، للمتسللين الناطقين بالروسية لكن المضبوطات لا تزال تمثل جزءا صغيرا من مليارات الدولارات الناتجة عن جرائم الإنترنت سنويا، فقد تلقى مجرمو الإنترنت أكثر من 1.2 مليار دولار في عامي 2020 و2021، بحسب شركة Chainalysis.