بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

(CNN)-- قال البيت الأبيض، لشبكة CNN، يوم الثلاثاء، إنه "لا توجد مؤشرات مؤكدة" على أن الأسلحة التي اشترتها روسيا من كوريا الشمالية قد شقت طريقها إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، وذلك في أعقاب تقارير سابقة تفيد بأن موسكو بدأت شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من بيونغ يانغ.

وصرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين خلال إفادة: "ليس لدينا ما يشير إلى أن عملية الشراء قد تمت بالفعل حتى الآن، لذلك من الصعب تحديد الشكل الذي سيبدو عليه الأمر بالفعل".

وقال كيربي، لمراسلة CNN كايتلان كولينز، إن التقارير بشأن عملية الشراء المحتملة "هي مجرد مؤشر آخر على مدى اليأس الذي وصل إليه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف: "بوتين اشترى طائرات بدون طيار من إيران، والآن قذائف مدفعية من كوريا الشمالية، هذا مؤشر على مدى معاناة مؤسسته الصناعية الدفاعية نتيجة هذه الحرب في أوكرانيا، ودرجة اليأس التي يصل بها إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على المساعدة، ولكن لا يوجد مؤشر على أن الأسلحة في ساحة المعركة الآن".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن روسيا بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية، مما يشير إلى أن الجيش الروسي لا يزال يعاني من نقص حاد في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاول روسيا شراء المزيد من المعدات العسكرية من كوريا الشمالية في المستقبل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر عن عملية شراء روسيا أسلحة من كوريا الشمالية.

وأقام البلدان علاقات خلال الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث دعم الاتحاد السوفيتي السابق نظام كوريا ماليا، وألقت كوريا الشمالية باللوم على الولايات المتحدة والغرب في حرب أوكرانيا.

وتأتي أنباء شراء موسكو للأسلحة من كوريا الشمالية بعد تقييم أمريكي أخير بأن روسيا تمتلك الآن طائرات بدون طيار من إيران من المحتمل أيضًا استخدامها في حرب أوكرانيا.

وتتطلع روسيا إلى إعاقة استخدام الجيش الأوكراني لأنظمة المدفعية والصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب مؤخرا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ (HIMARS)، التي مكنت أوكرانيا من استهداف وضرب مواقع القيادة والمراكز اللوجستية ومخازن الذخيرة للقوات الروسية بدقة.

وخلال إيجاز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، للصحفيين، إن روسيا طلبت ذخيرة من كوريا الشمالية، وأضاف إن هذا الطلب"مؤشر على الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه في حرب أوكرانيا"، وتابع: "نحن نقدر أن الأمور لا تسير على ما يرام على تلك الجبهة بالنسبة لروسيا، لذا فإن حقيقة أنهم يتواصلون مع كوريا الشمالية هي علامة على أنهم يواجهون بعض التحديات".