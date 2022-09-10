بوتين يهنئ الملك تشارلز الثالث: أتمنى لجلالتك التوفيق

لحظة تقبيل سيدة للملك تشارلز أمام قصر باكنغهام.. ما الحديث الذي دار بينهما؟

من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بمناسبة توليه العرش.

وقال بوتين في البرقية: "تقبلوا مني خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش.. أتمنى لجلالة الملك التوفيق، والصحة الجيدة وكل ما هو أفضل".

وكان بوتين قد بعث ببرقية معزيًا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، قال فيها: "تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلًا عن السلطة على المسرح العالمي"، وأضاف: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ارتباطًا وثيقًا باسم صاحبة الجلالة".

وأعلن مجلس الخلافة رسميًا، السبت، الملك تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا وذلك بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.