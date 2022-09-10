الأمير هاري يريد دعمًا أمنيًا وحراسة في زيارته القادمة لبريطانيا.. ما السبب؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—نال ابن وابنة الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل لقب أمير وأميرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وفقًا للقوانين المتعلقة بأحفاد الملك، ليصبحا الآن صاحب السمو الملكي الأمير آرتشي أمير ساسكس وصاحبة السمو الملكي أميرة ساسكس ليليبت.

نيلهما اللقبين جاء وفقًا للقانون الذي وضعه الملك جورج الخامس في عام 1917، والذي بموجبه يتلقى أحفاد الملك تلقائيًا الألقاب الملكية.

كأحفاد مباشرين للملك تشارلز الثالث، أصبح لأرتشي وليليبت الآن الحق في أن يكونا أميرًا وأميرة، بينما لم يكونا مؤهلين لذلك عندما كانا ابناء أحفاد الملكة.

ويذكر أن هاري وميغان أعلنا العام 2020 أنهما سيتراجعان عن واجباتهما الملكية و"يعملان على تحقيق الاستقلال المالي"، ليتم الاتفاق على أنهما سيبقيان جزءًا من العائلة، لكن الزوجين تخليا عن لقب "صاحب السمو الملكي"، ومن غير المرجح أن يُعرض على هاري، نجل الملك تشارلز، منصب ملكي ما لم يستأنف هو وميغان مهامهما.

وبينما سافر العديد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، بمن فيهم هاري، إلى قلعة بالمورال يوم الخميس بعد أن أعلن قصر باكنغهام عن "قلق" بشأن حالة الملكة، إلا أن ميغان لم ترافق زوجها.