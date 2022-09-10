جنازة وموقع دفن الملكة إليزابيث.. إليك ما نعلمه

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- مع بزوغ فجر حقبة جديدة في بريطانيا، تجري الترتيبات لمراسم الوداع الأخير للملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، وفيما يلي ما نعلمه عن الترتيبات:

كيف سيعود كفن الملكة إلى لندن؟

تجري الاستعدادات لإعادة رفاتها إلى لندن، حيث سيغادر التابوت أولاً بالمورال، الملاذ الريفي الأسكتلندي للملكة، إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة الذي يعتبر المقر الرسمي للملك البريطاني في اسكتلندا، ومن المرجح أن ينقل بعد ذلك في موكب إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة قبل نقله إلى لندن، ولا نعرف بعد بالضبط كيف سيتجه التابوت جنوبًا، الوسائل متاحة عن طريق السكك الحديدية أو الطيران.

كيف سيودعها عامة الشعب؟

سوابق تاريخية تشير إلى أنه بمجرد وصول نعش الملكة إلى لندن، من المحتمل أن يوضع في قاعة وستمنستر، وهي أقدم جزء من قصر وستمنستر، ومن المحتمل أن يبقى التابوت هناك لعدة أيام وفي هذه المرحلة سيتمكن أفراد الجمهور من تجاوز المنصة ومشاهدة النعش. ومن المتوقع أن يصطف الآلاف في طوابير.

أين ستدفن الملكة؟

بعد مراسم تشييع جنازة الملكة، سينقل تابوتها برحلته الأخيرة من لندن كنيسة القديس جورج، حيث أنه وبعد جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب، (زوج الملكة) في عام 2021، أنزل نعشه إلى ما يُعرف بـRoyal Vault، الموجودة أسفل الكنيسة، حيث تم دفن العديد من أفراد العائلة المالكة. ومع ذلك، ومع وفاة الملكة، من المتوقع أن يتم نقل نعشه وجمع شمل الزوجين معًا في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في مكان آخر داخل كنيسة سانت جورج.