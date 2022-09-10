روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

(CNN) -- قالت وزارة الدفاع الروسية، في ردها الأول على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية، إن "القرار اتخذ لإعادة تجميع القوات الروسية في منطقتي بالاكليا وإيزيوم وإعادة توجيه جهودهم في اتجاه دونيتسك".

وقالت الوزارة في سلسلة من البيانات السبت: إن "عملية تحرير دونباس تضمنت عددًا من عمليات التحويل والانتشار إيذانا بأنشطة القوات الفعلية"، وزعمت أن القوات الروسية "دمرت أكثر من ألفي مقاتل أوكراني وأجنبي، بما في ذلك أكثر من 100 عربة مدرعة ومدفعية في ثلاثة أيام".

وقالت الوزارة إن "قوات الاتحاد الروسي تم تقليصها وإعادة انتشارها في جمهورية دونيتسك الشعبية على مدى ثلاثة أيام"، و "فتحت نيرانًا كثيفة على العدو لمنع تكبد خسائر".

لم تعترف الوزارة بأي تراجع عن خاركيف، واقترحت بدلاً من ذلك إعادة الانتشار المخطط لها.

في وقت سابق السبت، عرضت إحاطة الوزارة خريطة للسيطرة الإقليمية في أوكرانيا تظهر أن كوبيانسك وإيزيوم لا يزالان في أيدي روسيا. لم تعد أي من المدينتين تحت سيطرة القوات الروسية.

وكانت السلطات المحلية المدعومة من روسيا في شمال منطقة خاركيف قد أعلنت أن الجيش الروسي يغادر المنطقة "مؤقتًا".

وقالت الإدارة المدنية العسكرية في منطقة فوفتشانسك، التي من خلالها تنتقل العديد من الإمدادات الروسية نحو الخطوط الأمامية، في منشور موجز على تليغرام: "يغادر الجيش الروسي فولتشانسك‼️ [فوفتشانسك] مؤقتًا. يستمر سكان المدينة في الإخلاء."

ونقلت الإدارة عن عضو البرلمان الروسي، يفغيني إفتوشينكو، قوله إنه سيتم نقل المقر المحلي عبر الحدود إلى مدينة بيلغورود الروسية.

كانت فوفتشانسك حلقة وصل مهمة في سلسلة إمداد الجيش الروسي من بيلغورود، وظلت تحت السيطرة الروسية حتى مع استعادة القوات الأوكرانية بعض الأراضي شمال وشرق مدينة خاركيف في مايو/ أيار.

وقال ضابط أوكراني شارك في عملية تحرير مدينة إيزيوم في شرقي أوكرانيا لشبكة CNN: "لقد بدأنا للتو في تطهير المدينة. الوحدات العسكرية الأولى موجودة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية (ريا)، عن رئيس إدارة مدينة إيزيوم المدعومة من روسيا، فلاديسلاف سوكولوف، قوله: "إن الوضع في إيزيوم صعب، نتيجة القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية. في الأسبوعين الماضيين كان هناك الكثير من الدمار في المدينة ".

من غير المعروف بالضبط متى تحدث سوكولوف إلى وكالة الإعلام الروسية.

الدليل حتى الآن هو أن القوات الأوكرانية لم تواجه مقاومة تذكر عند دخولها المدينة.

وقال سوكولوف إن إجلاء السكان إلى الأراضي الروسية مستمر وسط هجوم أوكراني سريع عبر معظم منطقة خاركيف.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن سوكولوف، قوله: "لقد بدأنا الإجلاء، وإن كان بوتيرة بطيئة، لكن بقدر الإمكان، سننقلهم إلى أراضي الاتحاد الروسي".

يقول باحثون في جامعة ييل إنهم اكتشفوا 21 موقعًا في إقليم دونيتسك الذي تسيطر عليه روسيا في شرق أوكرانيا. ويقول الباحثون إن القوات الروسية وحلفائها تستخدم هذه المواقع لمعالجة وتسجيل واستجواب واحتجاز الأوكرانيين الذين يحاولون مغادرة الأراضي التي تحتلها روسيا. يمكن أن يكون من بين المعتقلين مدنيين وأسرى حرب.

وكرر سوكولوف أن إيزيوم "في وضع خطير للغاية، وكمية كبيرة من الدمار، والوضع صعب للغاية".

وهناك تقارير عن طوابير طويلة من المركبات عند أحد المعابر الحدودية التي لا تزال تحت السيطرة الروسية في شمال منطقة خاركيف.