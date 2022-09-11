من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

(CNN)-- قال رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا إن الدولة الكاريبية ستجري استفتاءً حول ما إذا كانت ستصبح جمهورية وإزالة الملك تشارلز الثالث من رئاسة الدولة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

حصلت المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1981، لكنها واحدة من 14 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة، حيث يترأسها العاهل البريطاني. وهي أيضًا جزء من مجموعة دول الكومنولث، وهي منظمة تضم 56 عضوًا معظمها من الأراضي البريطانية السابقة.

بعد تسمية الملك تشارلز الثالث ملكًا على أنتيغوا وبربودا، السبت، قال رئيس الوزراء غاستون براون لـ ITV News إنه يعتزم إجراء استفتاء حول ما إذا كانت البلاد ستصبح جمهورية في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال براون: "هذه مسألة يجب طرحها في استفتاء ليقرر الشعب"، مضيفا أنه لا يعني "تمثيل أي شكل من أشكال عدم احترام الملك. هذا ليس عملا عدائيًا، أو أي اختلاف بين أنتيغوا وباربودا والنظام الملكي".

وأوضح أنها ستكون "خطوة أخيرة لإكمال دائرة الاستقلال لتصبح دولة ذات سيادة حقيقية".

أثيرت أسئلة في مارس/ آذار حول استمرار دور النظام الملكي في المنطقة، بعد أن قام ويليام وكاثرين دوق ودوقة كامبريدج آنذاك، بزيارة ثلاثة من عوالم الكومنولث - بليز وجامايكا وجزر الباهاما - في رحلة تهدف إلى الاحتفال بعيد مجلوس الملكة إليزابيث السبعين على العرش.

كانت الرحلة مليئة بالعديد من المسائل، حيث أخبرهم رئيس وزراء جامايكا أن البلاد "تمضي قدمًا"، وستحقق "طموحها الحقيقي" في أن تكون "مستقلة".

في العام الماضي، قطعت بربادوس روابطها الإمبراطورية الأخيرة مع بريطانيا بإعلان نفسها جمهورية.

كان قرار بربادوس هو المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود التي يختار فيها عالم ما إزالة العاهل البريطاني من رئاسة الدولة. كانت آخر دولة قامت بذلك هي جزيرة موريشيوس في عام 1992. مثل هذا البلد، ظلت بربادوس جزءًا من الكومنولث.