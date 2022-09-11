ماذا سيحصل عند وصول نعش الملكة إليزابيث إلى إدنبرة؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يتوجه نعش الملكة إليزابيث الثانية حاليًا إلى إدنبرة، حيث سيتوقف ويسمح للجمهور الإسكتلندي بإلقاء نظرة الوداع والتعبير عن احترامه حتى مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل النعش إلى العاصمة الإسكتلندية حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي (6 مساء بتوقيت مكة) وستكون وجهة النعش الأولى قصر هوليرود هاوس حيث سيتم الترحيب به من قبل حرس الشرف المكون من الفوج الملكي الاسكتلندي الذي سيؤدي تحية ملكية في الفناء الأمامي.

وسينقل بعدها النعش إلى غرفة العرش بالقصر.

ويوم الثلاثاء، سيتوجه النعش إلى كاتدرائية سانت جايلز لأداء الصلاة بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة وأفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى مجموعة مؤلفة من "جميع مناطق المجتمع الإسكتلندي" وفقًا لمسؤول كبير بالقصر.