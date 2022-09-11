رؤية الأميرين ويليام وهاري وزوجتيهما معا لأول مرة منذ يونيو

شاهد كيف فاجأت ميغان ماركل الجمهور في أول ظهور لها في برنامج تلفزيوني

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- سار الأميران ويليام وهاري خارج قلعة وندسور يوم السبت لتكون هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور الشقيقين معًا منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو/ حزيران.

وانضم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، حيث خرج الأربعة معا لمشاهدة الزهور ورسائل العزاء التي تركها الجمهور تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ثم شرعوا بتحية المتجمهرين عند بوابات قلعة ويندسور.

وقال مراسل الشؤون الملكية بـCNN، ماكس فوستر بتعليق: "لقد فوجئت برؤية الـ’ساسكس‘ (هاري وزوجته) هناك أيضًا. كانت هناك الكثير من اللحظات الزلزالية في التاريخ الحقيقي خلال اليومين الماضيين. هذه بالتأكيد واحدة منها".

وأضاف فوستر: ""كان هناك هذا التوتر المستمر بين هاري وويليام.. لا أعرف ما إذا كان هذا قد تم حله، ولكن تم حله بدرجة كافية إلى الحد الذي يمكن لهما الظهور معًا في الأماكن العامة. إنها لحظة ضخمة، سيلاقي هذا باستحسان جيد للغاية لدى الجمهور".