منذ طفولتها.. لحظات لا تُنسى للملكة إليزابيث من شرفة قصر باكنغهام

(CNN)-- أخبر الأمير هاري الحشد خارج قلعة وندسور أن وجود الملكة إليزابيث الثانية لا يزال محسوسًا في كل مكان في القلعة.

قال دوق ساسكس: "بغض النظر عن غرفة القلعة التي أنت فيها، يمكنك أن تشعر بوجودها".

وأضاف: "لقد كانت جدة عظيمة".

وانضم ويليام وهاري إلى زوجتيهما كاثرين وميغان، حيث شاهد الأربعة بعض التكريم للملكة على بوابات القلعة، ثم شرعوا في تحية أفراد الجمهور.

قال مصدر لشبكة CNN إن أمير ويلز دعا دوق ودوقة ساسكس للانضمام إليه هو وزوجته كاثرين لحضور تحية الأزهار في وقلعة ندسور في وقت سابق.

علمت CNN أن الأمير ويليام قد تواصل مع عائلة ساسكس قبل فترة قصيرة من الجولة. وقال مصدر ملكي إن ويليام يعتقد أنه كان عرضًا مهمًا للوحدة في وقت صعب للغاية بالنسبة للعائلة.

كانت اللحظة التي سار فيها الأمير وليام والأمير هاري خارج قلعة وندسور، السبت، هي المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور الشقيقين معًا منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو/ حزيران.

جاء الظهور المشترك للثنائي كمفاجأة، بعد شهور من التكهنات حول خلاف داخل الأسرة.