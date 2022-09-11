زيلينسكي يدّعي استعادة 2000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية الشهر

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كييف، أوكرانيا (CNN)-- ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده تمكن من استعادة أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية الشهر الجاري.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأوكراني، مساء السبت، حيث قال: "في هذا الوقت، في إطار العمل النشط منذ بداية سبتمبر، تم بالفعل تحرير حوالي 2000 كيلومتر من أراضينا".

كما شكر زيلينسكي في كلمته، الجيش الأوكراني الذي أبرز "تميزه في اتجاه خاركيف" وللأفراد في بالاكليا الذين "استعادوا السيطرة الكاملة على المدينة".

وكان فيتالي غانتشيف الذي يعتبر المسؤول الأرفع المدعوم من روسيا في منطقة خاركيف، قد قدم تقييمًا للوضع بعد التقدم الأوكراني السريع عبر معظم أنحاء المنطقة، قائلا في رسالة عبر الفيديو: "أوصي مرة أخرى جميع مواطني منطقة خاركيف بمغادرة الإقليم حفاظًا على حياتهم.. فمن الخطر الآن أن تكونوا داخل منازلكم".