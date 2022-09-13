لندن، بريطانيا (CNN) – قام أحد الشبان اليافعين بمضايقة الأمير أندرو، نجل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال مرور نعش الملكة من منطقة "Royal Mile" في اسكتلندا، الإثنين، خلال موكب تشييع استمر 25 دقيقة ما دفع البعض لمحاولة إسكاته في حين قامت الشرطة باعتقاله لاحقا.

وصرخ الرجل الذي كان يحضر التشييع بين آلاف آخرين وكان ظاهرًا بشكل واضح في البث المباشر بالمملكة المتحدة: "أندرو أنت رجل هرم مريض"، قبل أن يغرق وسط الجموع التي حاولت تحذيره وإسكاته، وبعد 15 ثانية تم سحبه ليختفي عن إطار الكاميرات ويصبح خارج الرؤية.

وقالت وكالة "PA" البريطانية الرسمية إن شرطة اسكتلندا ذكرت أن رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا اعتُقل لأمر "مرتبط بخرق السلم في Royal Mile".

وكان قد غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية الإثنين، من قصر "هوليرودهاوس" (المقر الرسمي لإقامة الملكة في اسكتلندا) إلى كاتدرائية سانت غايلز حيث ستمكث حتى الثلاثاء قبل أن يُنقل نعشها إلى لندن.

وشارك في تشييع الملكة في "Royal Mile" أبناؤها الأربعة، الملك تشارلز الثالث والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد، وقد ساروا خطوة بخطوة خلف النعش.

وكانت فيرجينيا جوفري قد ادّعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من الأمير أندرو بعد أن قام جيفري إبستين بالإتجار بجسدها عبر إجبارها على ممارسة الجنس مع عدد من أصدقائه، بينهم أندرو.

وكان قد توصل الأمير أندرو وجوفري إلى تسوية، وفقًا لوثيقة المحكمة التي قدّمها محامو جوفري في فبراير/شباط من عام 2022.