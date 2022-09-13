رئيسة وزراء نيوزيلندا: أعتقد أن بلادنا ستتحول إلى جمهورية في حياتي

(CNN)-- قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، يوم الاثنين، إنها تعتقد أن بلادها ستصبح جمهورية في نهاية المطاف "في الوقت المناسب".

وأضافت أرديرن، خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المرجح أن يحدث في حياتي"، لكنها أشارت إلى أن "التغيير لن يحدث في أي وقت قريب بسبب الافتقار إلى الإلحاح".

وتابعت: "هذا نقاش كبير ومهم، لا أعتقد أن هذا قد يحدث بسرعة أو يجب أن يحدث بسرعة".

يذكر أن الجدل الدائر حول علاقة نظام الحكم في نيوزيلندا بالملكية ليس جديدا، ففي عام 2016، صوت النيوزيلنديون للحفاظ على العلم الوطني الذي يرمز إلى الاتحاد مع المملكة المتحدة على الرغم من رغبة الحكومة في استبداله.