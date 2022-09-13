زيلينسكي يعلن حصيلة الأراضي المحررة من القوات الروسية خلال سبتمبر

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن قوات بلاده استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، منذ بداية الشهر، ودعا زيلينسكي إلى مزيد من الضغط الدولي لعزل روسيا.

ووفقا للمحللين، فإن ذلك قد يصل إلى ما يقرب من 10٪ من الأراضي التي فقدتها أوكرانيا في الهجوم الروسي منذ أن بدأ في فبراير/ شباط.

وتسأل الرئيس الأوكراني، في رسالته اليومية بالفيديو: "لماذا يمكن لروسيا أن تشن حربا بهذه القسوة والسخرية؟ هناك سبب واحد فقط، الضغط غير الكافي على روسيا، الرد على إرهاب هذه الدولة غير كاف."

وقال: "لا يوجد حتى الآن اعتراف رسمي بروسيا كدولة راعية للإرهاب، ولا يزال بإمكان مواطني الدولة الإرهابية الذهاب إلى أوروبا للراحة والتسوق، ولا يزال بإمكانهم الحصول على تأشيرات أوروبية، ولا أحد يعرف ما إذا كان هناك جلادين أو قتلة بين هم الذين عادوا لتوهم من الأراضي المحتلة في أوكرانيا ".

يذكر أن بعض الدول الأوروبية فرضت حظرا على التأشيرات السياحية للروس.

وقال زيلينسكي إن روسيا هي المسؤولة عن "إرهاب الطاقة، فالمقيمون في العديد من البلدان حول العالم يعانون بسبب الزيادة المؤلمة في أسعار موارد الطاقة الكهرباء والغاز، وروسيا تفعل ذلك عمدا، إنها تزعزع عمدا استقرار سوق الغاز في أوروبا".

وأضاف: "بالأمس واليوم، قصف الجيش الروسي البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، ووجد مئات الآلاف من الأوكرانيين أنفسهم في الظلام بدون كهرباء، المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية".

ووصف الرئيس الأوكراني الهجمات على إمدادات الكهرباء الأوكرانية بأنها "علامة على يأس أولئك الذين اخترعوا هذه الحرب، وهذا هو رد فعلهم على هزيمة القوات الروسية في منطقة خاركيف".