هل سيرتدي الأمير هاري الزي العسكري في جنازة الملكة إليزابيث؟.. متحدث باسمه يرد

العالم
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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم دوق ساسكس، الثلاثاء، إن الأمير هاري سيرتدي بدلة حداد طوال أحداث تكريم جدته، الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف المتحدث: "إن خدمته العسكرية لمدة عقد (من الزمن) لا يحدده الزي الذي يرتديه ونطلب بكل احترام أن يظل التركيز على حياة وإرث جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

يأتي ذلك بعد تساؤلات حول ما إذا كان الأمير هاري سيرتدي الزي العسكري في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، التي توفيت الخميس في قلعة بالمورال بإسكتلندا.

وهي نفس التساؤلات التي أثيرت عند وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة، في يونيو/ حزيران 2021.

سبق أن شارك الأمير هاري في حرب أفغانستان، إلا أنه فقد ألقابه وامتيازاته العسكرية العام الماضي حين أعلن وزوجته ميغان ماركل، تخليهما عن حياتهما كعضوين في العائلة الملكية. 

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