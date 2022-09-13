(CNN)-- علق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، على التقدم الذي أحرزه الجيش الأوكراني مؤخرا في المعارك ضد القوات الروسية، وقال كيربي ، لشبكة CNN، إنه لا يستطيع الجزم بأن التطورات الأخيرة تمثل "نقطة تحول رئيسية في الحرب"، لكنه وصف التقارير بشأن هذا التقدم بأنها "مثيرة للإعجاب".

وأضاف كيربي، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر: "ما سنفعله هو الاستمرار في التأكد من أننا نقدم لهم الأدوات والقدرات التي يحتاجون إليها لمواصلة النجاح."

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق يوم الاثنين، أن قوات بلاده استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، منذ بداية سبتمبر/أيلول.

وقال كيربي إن العمليات "كان لها تأثير على الروس، وأجبرتهم على التراجع وبالتأكيد على التخلي عن الأراضي والانسحاب بينما تقدم الأوكرانيون".

وأضاف منسق الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض قائلا: "حتى منذ الأيام الأولى للحرب، لم يكن الجنود الروس متماسكين، ولا قيادتهم جيدة، ولا روح معنوية مرتفعة، بل كانوا يهربون من القتال، حتى في أول أسبوعين من المعارك في كييف وحولها".

وردا على سؤال حول مدى أهمية رد الفعل السلبي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال كيربي إن الرئيس الروسي "يواجه صعوبة متزايدة في إخفاء حجم ونطاق إخفاقاته داخل أوكرانيا عن الشعب الروسي".