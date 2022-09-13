هونغ كونغ (CNN) -- في الوقت الذي تعاني فيه القوات الروسية من سلسلة من الهزائم المذهلة في أوكرانيا، تعزز موسكو دعم بكين لغزوها قبل اجتماع مهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع.

أجبرت القوات الروسية على الفرار من مدينة إيزيوم الاستراتيجية - معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا - يوم السبت بعد هجوم مضاد أوكراني سريع.

كانت أسوأ هزيمة لموسكو منذ انسحابها من كييف في مارس - وإشارة إلى أن الحرب قد تدخل مرحلة جديدة. خلال الأسبوع الماضي، استعادت القوات الأوكرانية أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي - أكثر مما استولت عليه القوات الروسية في جميع عملياتها منذ أبريل.

بالعودة إلى روسيا، وضع كبار المسؤولين الروس والصينيين جبهة موحدة لتمهيد الطريق لعقد اجتماع متوقع بين بوتين وشي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان - وهو أول اجتماع مباشر بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا للبرلمان الروسي، فقد أعرب زعيم صيني بارز عن دعمه الصريح لحرب روسيا على أوكرانيا - وهي مزاعم لم يتضمنها البيان من الجانب الصيني، وتتعارض مع جهود بكين السابقة للحفاظ على مظهر الحياد.

في يومي الخميس والجمعة، التقى كبير المشرعين الصينيين لي زانشو - وهو حليف وثيق لشي والزعيم الثالث للحزب الشيوعي الصيني - مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، ومشرعين روس آخرين في موسكو بعد حضور منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الشرقية.

وفقًا لبيان صادر عن مجلس الدوما، أكد لي لأعضائه أن "الصين تتفهم وتدعم روسيا في القضايا التي تمثل مصالحها الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

وأضاف لي زانشو: "نحن نرى أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يوسعون وجودهم بالقرب من الحدود الروسية، مما يهدد بشكل خطير الأمن القومي وحياة المواطنين الروس. نحن نتفهم تماما ضرورة جميع الإجراءات التي تتخذها روسيا بهدف حماية مصالحها الرئيسية، ونحن نقدم مساعدتنا. فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، نرى كيف وضعوا روسيا في وضع مستحيل. وفي هذه الحالة، اتخذت روسيا خيارًا مهمًا واستجابت بحزم".

رفضت بكين بشدة إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا - أو حتى الإشارة إليه على أنه "حرب". وبدلاً من ذلك، ألقت باللوم مرارًا وتكرارًا على الناتو والولايات المتحدة في الصراع.

لكن في السابق، لم يؤيد المسؤولون الصينيون علنًا "ضرورة" الغزو الروسي، أو اعترفوا بأن بكين كانت "تقدم المساعدة".

هذه اللغة الداعمة القاطعة مفقودة من القراءات الصينية للاجتماعات. في الواقع، في النسخة الصينية، لم يُنقل عن "لي" أي إشارة إلى أوكرانيا على الإطلاق.

وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، أعرب "لي" عن استعداد الصين "لمواصلة العمل مع روسيا لدعم بعضهما البعض بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما".

كما انتقد "لي" العقوبات المفروضة على روسيا، ودعا إلى تعاون أكبر مع موسكو بشأن "محاربة التدخل الخارجي والعقوبات والولاية القضائية طويلة المدى"، وفقًا لشينخوا.

في حين أنه ليس من غير المألوف أن تحذف الصين محتويات الاجتماعات رفيعة المستوى في قراءاتها الرسمية، فإن التناقض الكبير بين تصريحات بكين وموسكو لفت انتباه الخبراء.

ذهبت النسخة الروسية إلى أبعد من أي نسخة صينية. كتب بريان هارت، الزميل في مشروع الطاقة الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إذا لم يوضحوا ذلك مع بكين، فقد يثير ذلك غضب البعض في بكين.

أخبار سيئة للصين؟

برزت موسكو وبكين كشريكين أوثقين في السنوات الأخيرة حيث يواجه كلاهما توترات مع الغرب، حيث أعلن شي وبوتين أن البلدين لديهما شراكة "بلا حدود" قبل أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الانتكاسات الروسية الأخيرة في أوكرانيا قد تخلق معضلة خطيرة للصين، قبل أسابيع فقط من توقع أن يؤمن الرئيس الصيني فترة ولاية ثالثة مخالفة للمعايير في اجتماع مهم للحزب الشيوعي.

"لا يمكن لبكين أن تجلس بهدوء وترى روسيا مهزومة في أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي (على الأقل) إلى روسيا ضعيفة بشدة تكون حليفًا أقل فائدة وأقل قدرة على تشتيت انتباه واشنطن، ويمكن (كحد أقصى) خلق عدم استقرار سياسي في موسكو"، كتب هال براندز، أستاذ الشؤون العالمية بجامعة جونز هوبكنز، على تويتر.

وأضاف براندز أن عدم الاستقرار السياسي في موسكو يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار داخل "الشراكة الاستراتيجية" التي استثمر فيها شي كثيرًا.

يمكنك المراهنة على أنه مع تدهور موقف روسيا، سيبحث بوتين عن دعم صيني متزايد. إذا لم تجد بكين طريقة لتقديم بعض مثل هذا الدعم، فيمكننا أن نرى توترًا أكبر في الشراكة الصينية الروسية في وقت أقرب مما يتصور العديد من المحللين.

إن السؤال المطروح هو إلى أي مدى ترغب الصين في دعم روسيا على حساب مصالحها وأهدافها الإستراتيجية. حتى الآن، لم تقدم بكين مساعدات عسكرية أو مالية مباشرة لموسكو يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من واشنطن.

يرى بعض الخبراء أن العلاقة المتنامية بين الصين وروسيا علاقة براغماتية في الأساس، تستند إلى حسابات التكلفة والفوائد التي يمكن أن تتغير بسهولة.

"العلاقة بين الصين وروسيا ليست علاقة قائمة على" القيم المشتركة "أو الشعور بالاحترام/ المودة ... إنها في الغالب تقوم على المصالح"، حسب برايان هارت الذي قال إنه يمكن أن تتغير الاهتمامات بسرعة مع تغير الديناميكيات.

هذا لا يعني أن العلاقة بين الصين وروسيا ضعيفة. فقط ليس بالضرورة أن تكون متينة".