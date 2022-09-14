العثور على جثة رجل أعمال روسي في أحدث وفاة غامضة

(CNN)-- عُثر على رجل الأعمال الروسي، إيفان بيتشورين، المدير الأعلى لمؤسسة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، ميتًا في منطقة فلاديفوستوك، بحادثة هي الأحدث في سلسلة من الوفيات الغامضة بين المديرين التنفيذيين الروس.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة نُشر الإثنين: "في 12 سبتمبر 2022، أصبح معروفًا عن الوفاة المأساوية لزميلنا، إيفان بيتشورين، العضو المنتدب لصناعة الطيران في مؤسسة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي"، مضيفًا: "وفاة إيفان خسارة لا يمكن تعويضها للأصدقاء والزملاء وخسارة كبيرة للشركة، نقدم خالص تعازينا للأسرة والأصدقاء".

ووفقًا لما ذكرته وسيلة الإعلام الحكومية الروسية، "ريا نوفوستي"، فإن إدارة فلاديفوستوك قالت إنه تم العثور على جثة بالقرب من قرية بيريجوفوي، وبحسب تقارير إعلامية إقليمية، غرق بيتشورين يوم 10 سبتمبر/ أيلول بالقرب من كيب إغناتيف في فلاديفوستوك.

وبيتشورين هو تاسع رجل أعمال روسي بارز ممن لقوا حتفهم بالانتحار أو في حوادث غير مبررة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وكان 6 منهم يرتبطون بأكبر شركتي طاقة في روسيا.