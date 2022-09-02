روسيا.. أسلوب وفاة رئيس ثاني أكبر شركة نفطية تثير تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان السلطات الروسية عن وفاة رافيل ماغانوف، رئيس شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل"، بعد "سقوطه من نافذة مستشفى" في موسكو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية، الخميس، تفاعلا واسعا وتكهنات حول حقيقة ما حدث.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر قوله إن "الرجل سقط من نافذة الطابق السادس وتوفي متأثرا بجروحه".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر في قوات إنفاذ القانون قوله، الخميس، إن ماغانوف "انتحر على الأرجح". وأضاف المصدر أن "سلطات التحقيق تعمل على الفور لمعرفة أسباب الحادث".

وشهدت روسيا من أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي مصرع 5 من رجال الأعمال الروس البارزين بحوادث انتحار.

وتنتج الشركة أكثر من 2% من النفط الخام في العالم ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص.