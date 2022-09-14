الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية في خاركيف

روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

شبكة CNN تحصل على لقطات جديدة تظهر أدلة أخرى على جرائم حرب روسية محتملة بأوكرانيا

(CNN)-- أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الثلاثاء، أنها دمرت طائرة مسيرة إيرانية هجومية في منطقة خاركيف.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها على تويتر، صورا لما يبدو أنها طائرة مسيرة إيرانية الصنع تم إسقاطها بالقرب من مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وعلقت الوزارة على الصور بقولها: "إنه تم إحباط هجوم بطائرة بدون طيار إيرانية من طراز شهيد -136 بالقرب من كوبيانسك بمنطقة خاركيف".

يذكر أن شبكة CNN غير قادرة على التحقق من الادعاءات الأوكرانية.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية عرضت، في الشهر الماضي، خلال تدريبات أكثر من 100 طائرة بدون طيار قتالية واستطلاعية محلية الصنع.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، لشبكة CNN، فقد عرض مسؤولون إيرانيون، في يونيو/ حزيران، على وفد روسي زار مطار كاشان جنوب طهران، طائرات بدون طيار.