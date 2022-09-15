(CNN)-- أعلنت الرئاسة الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لحادث سير صغير في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في بيان، إن زيلينسكي خضع لفحص طبي، ولم يكن مصابا بأي إصابات خطيرة.

وأضاف أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة بسيارة الرئيس الأوكراني وسيارات مرافقة له في كييف.

وتابع: "قدم المسعفون المرافقون للرئيس مساعدات طارئة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

وأكد أنه تم فحص زيلينسكي من قبل طبيب، ولم يجد أي إصابات خطيرة، وأضاف أن "ضباط إنفاذ القانون سيكتشفون جميع ملابسات الحادث".