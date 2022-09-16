هل من الصواب بيع الأسلحة لأوكرانيا؟.. بابا الفاتيكان يرد

(CNN)-- قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، يوم الخميس، إنه "قد يكون من المقبول أخلاقيا بيع أسلحة لأوكرانيا، إذا تم استخدامها في الدفاع عن النفس".

وأضاف بابا الفاتيكان، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية العائدة من كازاخستان: "الدفاع عن النفس ليس شرعيا فحسب، بل هو أيضا تعبير عن الحب لبلدنا".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان من الصواب بيع أسلحة لأوكرانيا، قال البابا: "إنه قرار سياسي، يمكن أن يكون مقبولا أخلاقيا إذا تم القيام به بشكل أخلاقي".

وأضاف أنه "أمر غير أخلاقي إذا تم ذلك بقصد إثارة المزيد من الحرب، أو بيع أسلحة، أو التخلص من أسلحة لم تعد هناك حاجة إليها"، وأكد أن "الأخلاق تحددها الدوافع".

وردا على سؤال حول العدوان الروسي في أوكرانيا، قال بابا الفاتيكان إن "الحوار مهم"، وأضاف: "لا أستبعد الحوار مع أي قوة في حالة حرب، حتى لو كانت هي المعتدية".

وخلال زيارة البابا لكازاخستان، حيث كان الرئيس الصيني شي جين بينغ موجودا، قال مسؤول بالفاتيكان، على متن الطائرة للصحفيين، إن البابا فرانسيس كان مستعدا للقاء الرئيس الصيني، لكن الصين رفضت قائلة إنه ليس هناك وقت كاف.

وقال فرانسيس، خلال المؤتمر الصحفي، إنه على الرغم مما يعانيه من آلام في ركبته، فإنه يأمل في زيارة جنوب السودان والكونغو في فبراير/ شباط المقبل، وهي الرحلة التي تم إلغاؤها في عام 2022 بسبب صعوبة حركة البابا.

وأكد الفاتيكان أن البابا يخطط لزيارة البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.