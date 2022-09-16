(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن عقوبات جديدة على رمضان قديروف، زعيم الشيشان وشخصيات من روسيا لدورهم في العدوان على أوكرانيا قبل الحرب وأثناءها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن من بين الذين تم فرض عقوبات عليهم "فرقة عمل روسيش، وهي مجموعة شبه عسكرية للنازيين الجدد شاركت في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى اثنين من كبار قادتها".

وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات مسؤولا روسيا لقيادته جهود ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، وكذلك 7 أفراد يعملون لصالح روسيا في شبه جزيرة القرم المحتلة، و4 أفراد قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون في محاولة التهرب من العقوبات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجددا على رمضان قديروف، زعيم الشيشان، و3 من زوجاته، و3 من بناته، وابن عمه.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قديروف "حشد الشيشان للقتال في أوكرانيا، ووصف نفسه علنا بأنه جندي لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضافت الوزارة أن "الوحدات الشيشانية المتحالفة مع قديروف عملت في بوتشا بأوكرانيا، حيث ارتكبت القوات الروسية فظائع ودمرت المنازل".