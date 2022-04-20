عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تشمل لأول مرة شركة تعدين عملات رقمية

بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، واستهدفت العقوبات الجديدة بنكا رئيسيا وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردًا وكيانًا بقيادة كونستانتين مالوفيف أحد رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تستهدف شركة عاملة في صناعة تعدين عملات رقمية في روسيا، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على شركة تعدين عملات رقمية.

وكذلك فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرات 635 روسيا "لتورطهم في قمع المعارضة في روسيا وخارجها، والمشاركة في أنشطة تهدد وحدة أراضي أوكرانيا، وكذلك التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز غير الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن قرار فرض القيود على التأشيرات شمل 3 مسؤولين روس "لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و17 مسؤولا عن تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا".