أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، السبت، أنها تقود وفدًا من الكونغرس إلى أرمينيا في نهاية هذا الأسبوع، وهو ما قال مكتبها إنه يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ استقلالها في 1991.

في بيان، قالت العضو الديمقراطية من كاليفورنيا، إن الزيارة ترمي لتسليط الضوء على "التزام الولايات المتحدة الراسخ نحو أرمينيا المسالمة والمزدهرة والديمقراطية، ومنطقة القوقاز المستقرة والآمنة".

بانضمامهما إلى بيلوسي، كان المشرعان الديمقراطيان اللذين أشارت إليهما في تويتر بأنهما "أبطال أرمينيا منذ فترة طويلة"، النائبان فرانك بالوني من نيوجيرسي وجاكي سبير من كاليفورنيا، الرئيسان المشاركان للكونغرس حول القضايا الأرمنية؛ والنائبة آنا إيشو من كاليفورنيا، وهي عضو في التجمع الانتخابي. ينتمي كل من سبير وإيشو إلى أصول أرمنية.

وقالت بيلوسي إن الوفد سيلتقي بقادة الحكومة الأرمينية في العاصمة الوطنية يريفان، بما في ذلك ألين سيمونيان، رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية (البرلمان)، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسة الأمنية وأعضاء المجتمع المدني.

تأتي الزيارة في أعقاب اشتباكات دامية في وقت سابق من هذا الأسبوع على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. كانت الدولتان السوفييتيتان السابقتان في نزاع مستمر منذ عقود على إقليم ناغورني كاراباخ. أدى العنف هذا الأسبوع إلى مخاوف من أن يكون البلدان على وشك إعادة إشعال الصراع بينهما، لكن مسؤولًا أرمنيًا كبيرًا قال في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة مع أذربيجان.

أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي أول رئيس أمريكي يعترف رسميًا بمذبحة الأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى على أنها إبادة جماعية.

وافق كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، في عام 2019، على قرار من شأنه "إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف والذكرى الرسميين" بـ"قتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية من عام 1915 إلى عام 1923".

أكدت تركيا أن عمليات القتل لا تشكل إبادة جماعية، قائلة إنها كانت وقت حرب وكانت هناك خسائر من الجانبين. كما تشكك تركيا في عدد القتلى، لتقترب الرقم من 300 ألف.

وقالت بيلوسي في بيانها السبت: "من الواجب الأخلاقي للجميع ألا ننسى أبدًا: التزام أصبح إلحاحًا متزايدًا مع ارتكاب الفظائع في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من قبل روسيا ضد أوكرانيا".

ومن المقرر أن تعقد بيلوسي وأعضاء الوفد مؤتمرا صحفيًا بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي عقب اجتماع ثنائي مع سيمونيان، حسبما ذكر مكتبها. ومن المتوقع أيضًا أن تلقي بيلوسي ملاحظات في مركز كافيسغيان للفنون "لتأكيد دعم أمريكا القوي لشعب أرمينيا ولأمنه وديمقراطيته"، وفقًا لمكتبها.