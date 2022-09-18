كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال أولكسندر شتابون المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الأحد، إن وحدات الفيلق الـ11 بالجيش الروسي التابعة لأسطول البلطيق فقدت أكثر من 50% من أفرادها وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية أثناء انسحابها من منطقة خاركيف.

وأضاف شتابون في إفادة بالفيديو أنه وإضافة إلى ذلك فإن 90% من أفراد لواء البندقية الآلي رقم 64 في روسيا قُتلوا أو جُرحوا أو تركوا الخدمة أو طُردوا لرفضهم المشاركة في الأعمال العدائية.

ويُذكر أن هذا الشهر شهد خسائر استراتيجية ضخمة للكرملين حيث نفذت أوكرانيا هجمات مضادة في الشمال الشرقي والجنوب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات سابقة، الأربعاء، إن أوكرانيا استعادت ما مجموعه 8000 كيلومتر مربع (حوالي 3088 ميلا مربعا) من الأراضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق، يوم الجمعة، في أول تصريحات له عقب الهجوم المضاد الناجح الذي شنته كييف ضد القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، إن "الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة لم يتغير".

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن "الهدف الرئيسي لا يزال يتمثل في تحرير إقليم دونباس بأكمله"، وتابع أن روسيا "ليست في عجلة من أمرها".