على الخريطة.. شاهد كيف تمكنت أوكرانيا من استعادة أراض في أسبوع أكثر مما استولت عليه روسيا منذ أبريل

شاهد مقاتلون أجانب ينضمون إلى جيش أوكرانيا في الهجوم على القوات الروسية

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة خلال هجومه المضاد ضد القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: "جنبا إلى جنب مع حلفاءنا وشركاءنا، نقوم بتسليم الأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات الأوكرانية بفعالية كبيرة في الوقت الذي تواصل فيه هجومها المضاد الناجح ضد الغزو الروسي".

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن حزمة أخرى بقيمة 675 مليون دولار، والتي تضمنت ذخيرة للنظام الصاروخي "هيمارس"، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من طلقات المدفعية.

يذكر أن شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت عدم إرسال أنظمة الصواريخ طويلة المدى ATACMS إلى أوكرانيا على الرغم من الطلبات الأوكرانية المتكررة.

ويبلغ مدى النظام الصاروخي ATACMS ما يقرب من 200 ميل، وهو قادر على ضرب الأهداف في أعماق الأراضي الروسية.

وقال مسؤولو البنتاغون إن النظام الصاروخي "هيمارس"، الذي يصل مداه إلى 40 ميلا، هو ما يجب أن تركز الولايات المتحدة على تقديمه لأوكرانيا في ذلك الوقت.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، قدمت الولايات المتحدة 15.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.