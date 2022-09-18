فيديو "محرج" جديد لبوتين بعد موقف أردوغان.. ومسؤول أوكراني: "إذلال علني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مقطع فيديو أظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدى انتظاره نظيره رئيس قرغيزستان، صادر جاباروف، الخميس، جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

في الفيديو، انتظر بوتين قرابة 30 ثانية لحين قدوم جاباروف قبيل لقائهما على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي المنعقد في مدينة سمرقند بأوزباكستان.

آنذاك، حاول بوتين تدارك الموقف وأخذ يقلب في مجموعة من الأوراق، قبل أن يصل الرئيس القرغيزي ليبادله السلام والتحية بالأحضان.

وعلق مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على الفيديو، قائلا: "تعرض بوتين للإذلال علنا مرة أخرى. في السابق كان رئيس الكرملين يجعل زعماء العالم ينتظرونه. الآن رئيس قرغيزستان يسمح لنفسه بأن يتأخر عن اللقاء مع بوتين".

عُرف الرئيس الروسي بتأخره وجعله الجميع ينتظر قدومه. وصف مغردون ما حدث بأنه "محرج"، ويعتبر انعكاسًا للخسائر الأخيرة للجيش الروسي في أوكرانيا، حسب قولهم.

في يوليو/ تموز الماضي، واجه بوتين نفس الموقف عندما تأخر أردوغان قرابة دقيقة خلال لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران. حينها، قال مغردون إن رد أردوغان كان متعمدًا للرد على حادثة سابقة في موسكو، وأن الرئيس الروسي جعله ينتظر أكثر من دقيقتين مع الوفد المرافق له عام 2020.