دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع متداول للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ينتظر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لمدة تقارب من دقيقة قبل اجتماعهما في قمة طهران الثلاثية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرئيس الروسي في المقطع وهو ينتظر أردوغان لمدة 58 ثانية، قبل أن يصل الرئيس التركي ويتقدم بوتين خطوات للسلام عليه بعد أن فتح ذراعيه في إشارة من غير الواضح ما إذا كانت تحمل نوعا من العتاب على التأخير.

بوتين ينتظر اردوغان في طهران https://t.co/J9FJazHWP5

واعتبر بعض المغردين أن تأخر أردوغان كان مقصودا وجاء للرد على حادثة سابقة في موسكو، حيث جعله الرئيس الروسي ينتظر لأكثر من دقيقتين مع الوفد المرافق له عام 2020.

واعتبر بعض الإعلاميين أن هذا الموقف يدل على ضعف الموقف الروسي بعد حرب أوكرانيا وحاجة موسكو لأنقرة في هذه المرحلة.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: https://t.co/giGirqaYYP

يذكر أن الرئيسين شاركا في قمة ثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران إلى جانب نظيرهما الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكان الملف السوري على رأس أولوليات هذه القمة وفقا لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.