مناطق أوكرانية محتلة تبدأ استفتاءات "صورية" للانضمام إلى روسيا

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(CNN)-- بدأت أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا التصويت في استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وفقًا لزعمائهم الانفصاليين، في خطوة تزيد من مخاطر غزو موسكو بعد سبعة أشهر من بدء القتال.

الاستفتاءات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ورفضتها الحكومات الغربية وكييف باعتبارها "زائفة"، يمكن أن تمهد الطريق لضم روسيا للمناطق، مما يسمح لموسكو بتأطير الهجوم المضاد الأوكراني المستمر على أنه هجوم على روسيا نفسها.

قد توفر مثل هذه الخطوة لموسكو ذريعة لتصعيد حربها المتعثرة، التي شهدت استعادة كييف لآلاف الأميال المربعة من الأراضي هذا الشهر.

في خطاب يوم الأربعاء، أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبح الأسلحة النووية في خطابه، قائلاً إنه سيستخدم "جميع الوسائل المتاحة لنا"، إذا اعتبر أن "وحدة أراضي روسيا" معرضة للخطر.

دعا مسؤولون موالون لروسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في خيرسون وزابوريزهيا في الجنوب، إلى التصويت، الذي من المتوقع أن يتم على مدى خمسة أيام.

تشكل المناطق الأربع معًا حوالي 18٪ من أراضي أوكرانيا.

ونددت بشدة كل من حكومة أوكرانيا وحلفائها في الغرب بالخطط، التي تخضع للاحتلال العسكري ويتم تنفيذها فعليًا تحت تهديد السلاح. قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بالنتائج وأشار إلى أنه يستعد لمجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

قالت سفيرة المملكة المتحدة في أوكرانيا، ميليندا سيمونز، على تويتر الجمعة، إن نتيجة الاستفتاءات "الصورية" للانفصال "حُسمت بالفعل. ستكون هناك نتائج معلنة لشيء لم يحدث. وأتساءل عما إذا كان سيتم حتى استدعاء أي شخص للتصويت".

وأيد بوتين الاستفتائين في خطاب وجهه إلى الأمة يوم الأربعاء: "قررت برلمانات جمهوريات دونباس الشعبية والإدارة المدنية العسكرية لمنطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا إجراء استفتاء على مستقبل هذه المناطق. لقد طلبوا من روسيا دعم هذه الخطوة، وشددنا على أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان الظروف الآمنة للناس للتعبير عن إرادتهم".

وقال زعماء الانفصاليين في المناطق الأربع المحتلة إن الاستفتاءات تجري يوم الجمعة حيث اتهم مسؤولون أوكرانيون من مناطق محتلة في البلاد القوات الموالية لروسيا باستخدام أساليب قسرية.

"لقد بدأ الاستفتاء الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى استعادة المسار العادل للأمور في أرضنا، وإعادة السلام إلى منازلنا، وترسيخ مكانة دونباس كجزء من وطننا التاريخي - روسيا"، قال فلاديمير بيديوفكا، رئيس من مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في بيان دعائي نُشر على تليغرام.

"استفتاء زائف"

اتهم مسؤولون أوكرانيون من المناطق المحتلة يوم الجمعة القوات الموالية لروسيا بتخريب ما ينبغي أن يكون عملية ديمقراطية في الاستفتاءات بشأن الانفصال.

في منطقتي لوغانسك وزابوريزهزهيا حثت السلطات المحلية الناس على التصويت من المنزل، قائلة إنه يمكن إحضار صناديق الاقتراع إليهم.

تسيطر القوات الروسية والموالية لروسيا على منطقة لوغانسك بالكامل تقريبًا. لكنها لا تزال محل خلاف - فقد حررت القوات الأوكرانية قرية بيلوهوريفكا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك الأوكرانية يوم الجمعة إن "الروس سيحسبون ويحصلون على أي نتيجة مواتية لهم"، فيما وصفه بـ "استفتاء زائف".

وقال سرحي هايدي على موقع تليغرام: "رأي السكان ليس له أهمية"، مضيفًا أن "رجلًا مسلحًا متواجد في كل مركز اقتراع، ويجب أن يؤدي ظهوره إلى إجبار الناس على الإدلاء بأصواتهم بخنوع".

في ماريوبول، الواقعة في منطقة دونيتسك، قال بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول الأوكراني، على تليغرام: "الوسيلة الرئيسية للإكراه على التصويت هي الاقتراع من باب إلى باب".

وقال "تتكون اللجنة من شخصين مع صندوق اقتراع وبطاقات اقتراع ورجلين مسلحين. إنهم يطرقون أبواب الشقق/ المنازل، ويجبرون الجيران على حث الناس على الحضور إلى اللجنة قسريًا وبالإكراه وغير ذلك".

في حين قال يوري سوبوليفسكي، نائب رئيس مجلس خيرسون الإقليمي، لشبكة CNN إن "معظم الناس مصممون على عدم الذهاب. هذا هو سبب ظهور هذه الفكرة من الباب إلى الباب، لأنه عندما يأتي مسلحون إلى منزلك، سيكون من الصعب والخطير حتى رفض التصويت".

وقال إن حزب روسيا الموحدة - الحزب الحاكم في روسيا - يقوم بحملات من أجل الانفصال بينما يوزع أيضًا طرودًا غذائية على السكان.

كما حث رئيس بلدية ميليتوبول الأوكراني المقيم في المنفى - الواقعة في منطقة زابوريزهزهيا والتي تحتلها روسيا - السكان على مقاطعة التصويت.

صدق المشرعون الروس على استفتاء نُظم في شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، والذي شهد رسميًا عودة 97٪ من الناخبين إلى الضم ، في غضون أسبوع.

هذه المرة، تخطط بعض المناطق للإعلان عن النتائج في وقت أقرب من غيرها. قالت السلطات في لوغانسك إنها ستعلن النتائج في اليوم التالي لانتهاء التصوي ، بينما في خيرسون، ستنتظر السلطات خمسة أيام بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إلى أنه إذا أعلنت المناطق عن الأغلبية لصالح الانضمام إلى روسيا، فستكون عملية التصديق سريعة، قائلا إنها يمكن أن تصبح جزءًا من الاتحاد الروسي "قريبًا جدًا".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن أي محاولة لأوكرانيا لاستعادة الأراضي ستُعتبر هجومًا على الأراضي الروسية، قال بيسكوف: "بالطبع".

وصف الناقد المسجون في الكرملين وزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني الاستفتاءات و "التعبئة الجزئية" للمواطنين من قبل بوتين لحربه في أوكرانيا بأنها "جريمة تاريخية" في خطاب ألقاه أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقال زعيم المعارضة "هذا تورط مئات الآلاف من الأشخاص في الجرائم التي يرتكبها بوتين".

وتابع: "إنه مثل المافيا، هل تعلم؟ إنها مسؤولة عن دم مئات الآلاف من الناس بهذه التعبئة وهذه الاستفتاءات الزائفة".