أول تغريدة من سنودن بعد منحه الجنسية الروسية بقرار بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، منحه الجنسية الروسية.

وقال سنودن في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "بعد سنوات من الانفصال عن والدينا، لم نرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن أبنائنا.. بعد عامين من الانتظار وما يقرب من 10 سنوات في المنفى، القليل من الاستقرار سيحدث فرقًا لعائلتي.. أصلي من أجل الخصوصية من أجلهم - ومن أجلنا جميعًا".

وربط سنودن تغريدته هذه بتغريدة سابقة نشرها في العام 2020 وقال فيها: "بعد سنوات من الانفصال عن والدينا، لم نرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن ابننا. لهذا السبب، في عصر الأوبئة والحدود المغلقة، نتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة الأمريكية الروسية".

ويذكر أن سنودن اعترف بتسريب معلومات حول برامج المراقبة الأمريكية للصحافة، وهو موجود في روسيا منذ عام 2013، ويواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا.