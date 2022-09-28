مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

أوروبا تحتاج الغاز بشدة.. وروسيا تحرق منه ما قيمته ملايين الدولارات يوميًا لأسباب قد تكون سياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السياسي البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها حول 3 تسريبات للغاز في خطي أنابيب غاز روسيا، نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

وقال سيكورسكي في تغريدته: "شكرا لك أمريكا"، مضيفا: "على فكرة، ليس هناك نقص في قدرة خط الأنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا. كان المنطق الوحيد لنورد ستريم هو أن يكون بوتين قادرًا على ابتزاز أو شن حرب على شرق أوروبا مع الإفلات من العقاب".

وتابع قائلا: "عارض الأوكرانيون وجميع دول بحر البلطيق بناء نوردستريم لمدة 20 عامًا.. والآن يوجد 20 مليار دولار من الخردة المعدنية في قاع البحر، وهي تكلفة أخرى على روسيا لقرارها الإجرامي بغزو أوكرانيا.. شخص ما (وزارة الخارجية الروسية) قام بعملية صيانة خاصة".

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الثلاثاء، خلال بيان صحفي، إن الدنمارك تعتبر تسرب خط أنابيب نورد ستريم بمثابة "إجراءات متعمدة"، وذلك بعد اكتشاف التسريبات الـ3 بأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق.