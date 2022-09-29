دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسأل عن سياسية أمريكية بين الحضور كانت قد توفت الشهر الماضي.

وفي الملخص الصحفي اليومي وجه سؤال للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، كان نصه: "ماذا حدث في مؤتمر الجوع اليوم؟ وبدا الرئيس وكأنه ينظر في أرجاء الغرفة بحثًا عن أحد أعضاء الجمهور، وهي عضوة في الكونغرس توفيت الشهر الماضي. بدا أنه يشير إلى أنها قد تكون في الغرفة. ماذا حدث هناك؟"

أجابت جان بيير قائلة وفقا لما نقله الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "كان الرئيس، كما تعلمون جميعًا - كنتم تشاهدون حدث اليوم، حدث مهمًا للغاية بشأن انعدام الأمن الغذائي.. كان الرئيس يسمّ أبطال الكونغرس في هذه المسألة وكان يقر بعملها الرائع. كان لديه.. كان قد خطط بالفعل للترحيب بعائلة عضوة الكونغرس في البيت الأبيض يوم الجمعة. سيكون هناك توقيع مشروع قانون تكريما لها يوم الجمعة القادم".

وتابعت قائلة: "لذلك، بالطبع، كانت في ذهنه.. كانت في قمة اهتمامات الرئيس.. إنه يتطلع - يتطلع بشدة لمناقشة إرثها الرائع من الخدمة العامة معهم عندما يرى عائلتها يوم الجمعة القادم".