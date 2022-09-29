تفاعل على فيديو ردة فعل زوجة بايدن على تصرف من الرئيس وصف بـ"التائه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريحات أدلى بها خلال احتفال بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة.

وأبرز نشطاء تصرفا من الرئيس الأمريكي وصفوه بـ"التائه" على حد تعبيرهم وردة فعل زوجته، سيدا أمريكا الأولى جيل بايدن مرشدة إياه إلى أسفل المنصة.

وسبق وأبرز نشطاء أيضا زلات لسان للرئيس الأمريكي خلال خطاب "حالة الأمة"، مطلع مارس/ آذار الماضي، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث أبرز النشطاء ما بدى أن بايدن قد قال "الشعب الإيراني" عوضا عن "الشعب الأوكراني"، إذ لفتوا إلى أنه قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيال ما وصفوه تصرفات "غريبة" من الرئيس الأمريكي كان من آخرها كان مقاطع الفيديو للقاء الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في البيت الأبيض.