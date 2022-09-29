سفير ألمانيا بلندن: الكشف عن تسرب رابع بخط أنابيب نورد ستريم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال ميغيل بيرغر سفير ألمانيا في المملكة المتحدة، الخميس، إن تسريبًا رابعًا تم اكتشافه في خطوط أنابيب نورد ستريم التي تربط روسيا بألمانيا وأن هناك "مؤشرًا قويًا للغاية" على أن هذه أعمال تخريبية.

جاء ذلك في تصريح للسفير الألماني على راديو BBC حيث قال: "لم يحدث الأمر هكذا فقط على هذا النحو.. نعتقد أن هناك مؤشرًا قويًا للغاية على أن هذه أعمال تخريبية"، مضيفا: " "لدينا تسريبان للغاز في الدنمارك واثنان في المناطق الاقتصادية السويدية الحصرية".

وتواصلت CNN مع خفر السواحل السويدي للحصول على معلومات دون رد فوري حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع بيرغر قائلا إن السويد والدنمارك ستقودان التحقيق في التسريبات لكن من المرجح أن تستغرق هذه النتائج ما يصل إلى عشرة أيام لأن الغاز لا يزال يتسرب من خطوط الأنابيب، وأنه "في الوقت الحالي، من الخطير جدًا إجراء التحقيق".

ولم يلق السفير الألماني باللوم على روسيا حول مسؤولية التسريبات لكنه قال إنه من السابق لأوانه استبعاد أي شيء.