دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة ألقتها كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال زيارتها كوريا الجنوبية.

وقالت هاريس في مقطع الفيديو المتداول: "تشترك الولايات المتحدة في علاقة مهمة للغاية، وهي تحالف مع جمهورية كوريا الشمالية"، عوضا عن كوريا الجنوبية.

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو آخر للرئيس الأمريكي وما وصفوه بأنه "تائه" عقب الإدلاء بكلمة، الخميس.

وكان بايدن قد أثار تفاعلا الأربعاء بعد تصرف "غريب" بعد أن أدلى بتصريحات خلال احتفال بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة، وردة فعل زوجته، سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن مرشدة إياه إلى أسفل المنصة.