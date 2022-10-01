تركيا تعلق على ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية وتذكر بموقفها من القرم

دبلوماسية تحذر من أن الأسوأ قادم من بوتين.. ومحلل يتوقع ما يمكن أن يفعله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا رفضها لقرار روسيا ضم أربعة أقاليم تحت السيادة الأوكرانية مشيرًة إلى أن الخطوة تمثل "انتهاكا خطيرًا" لقواعد القانون الدولي، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجيتها، السبت.

وقالت الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي الراسخة"، حسب قولها.

وتابعت أنقرة بالقول: "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير شرعي أجرته في عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا، واستقلالها، وسيادتها"، وفقا للأناضول.

وأردفت الخارجية التركية بالقول: "تماشيًا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014 ، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزاباروجيا الأوكرانية"، حسب تعبيرها.

وختمت أنقرة بيانها بالقول: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكًا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ونجدد دعمنا لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اتخذت أبعادًا أكثر خطورة، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات".

يذكر أن بوتين كان قد أعلن الجمعة عن ضم دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون إلى روسيا، معتبرًا أنها ستبقى أراض روسية "للأبد".