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نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أوكرانيا ترد على روسيا.. شاهد زيلينسكي يوقع طلبا للانضمام الى الناتو

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان رؤساء 9 من الدول الأعضاء في حلف الناتو، من وسط وشرقي أوروبا، الأحد، ضم روسيا للمناطق الأوكرانية، وطالبوا الحلف في بيان مشترك، بزيادة الدعم العسكري بشكل كبير إلى أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن قادة هذه الدول "زاروا كييف خلال الحرب وشهدوا بأعينهم تداعيات العدوان الروسي".

وقال البيان: "نحن نؤكد دعمنا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. نحن لا نعترف ولن نعترف بالمحاولات الروسية لضم أي منطقة أوكرانية".

وأعرب رؤساء التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، عن دعمهم الثابث لـ"قرار قمة بوخاريست 2008 المرتبط بالعضوية المستقبلية لأوكرانيا في الحلف".

"نحن ندعم أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي، ونطالب روسيا بأن تنسحب فورًا من جميع المناطق المحتلة، ونشجع جميع الحلفاء على أن تزيد مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا بشكل قوى".

كما دعا البيان إلى محاسبة "جميع من يرتكبون جرائم العدوان"، وتقديمهم إلى العدالة.