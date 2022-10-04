نشر الثلاثاء ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق مر فوق اليابان.

ووفقا لإحصاءات شبكة CNN، فإن هذا يمثل الإطلاق الصاروخي الـ23 لكوريا الشمالية خلال هذا العام، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان في2017.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق أراضيها.

وأضاف كيشيدا للصحفيين في المقر الرسمي لرئيس الوزراء أن "عمليات الإطلاق المتكررة للصواريخ الباليستية شائنة ونحن ندينها بشدة".

وحثت تغريدة نشرها مكتب رئيس الوزراء الياباني، على تويتر، الناس على "الاحتماء داخل مبان أو تحت الأرض".

وقال أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن الصاروخ حلق فوق منطقة توهوكو في شمال البلاد، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأضاف ماتسونو أن الصاروخ الباليستي يمثل "تهديدا" وأن الحكومة ستواصل تحليل التفاصيل والعمل عن كثب مع المجتمع الدولي.